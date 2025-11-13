Norveç sahasında Estonya'yı Sörloth ve Haaland ile devirdi!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, sahasında Estonya'yı 4-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında fırtına gibi esen Norveç'te Alexander Sörloth ve Erling Haaland ikilisi maça damga vurdu.

Mücadelenin 50. dakikasında Alexander Sörloth perdeyi açtı: 1-0. Yıldız golcü sadece iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde bu kez Erling Haaland sahne aldı. Norveç'in süper yıldızı, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland skoru 4-0 yaparak maçı Norveç adına kopardı.

Konuk ekip Estonya, 64. dakikada Robi Saarma'nın golüyle skoru 4-1'e taşısa da geri dönüş için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Norveç puanını 21'e yükseltti. Estonya ise 4 puanda kaldı.