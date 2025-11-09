Premier Lig’de futbol şöleni bu hafta Manchester’da yaşanıyor! İngiltere’nin iki dev kulübü, şampiyonluk rekabetinin en keskin yüzünü bir kez daha sergilemeye hazırlanıyor. Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu’nun atmosferinde; hızın, baskının ve taktik savaşlarının belirleyici olacağı dev bir kapışmada karşı karşıya geliyor. Milli araya moralli girmek isteyen iki ekip de sahaya yalnızca galibiyet hedefiyle çıkacak. Pep Guardiola yönetimindeki City, zirve yarışında en ufak bir kayba bile tahammül etmezken, Liverpool, Arne Slot’un temposu yüksek oyun anlayışıyla 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'in 11. haftasında tüm dünyanın nefesini kesecek dev bir mücadele sahne alıyor. Son yılların en büyük rekabetlerinden birine imza atan Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda galibiyet için kozlarını paylaşacak. Milli araya moralli girmek isteyen iki dev ekip de bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, zirve yarışında hataya yer bırakmak istemiyor. Arsenal'ın puan kaybettiği haftada, mavi-beyazlılar kazanarak farkı 4'e indirme hedefinde. Karşı tarafta ise Arne Slot yönetimindeki Liverpool, bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına kritik bir virajda. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Manchester City-Liverpool maçı 9 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

MANCHESTER CITY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

MANCHESTER CITY İLE LIVERPOOL ARASINDA 189. RANDEVU

Tarihleri boyunca 188 defa karşı karşıya gelen Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında 189. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 47 karşılaşmayı mavi-beyazlılar kazanırken, 91 mücadeleyi de kırmızılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 51 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

LIVERPOOL MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI