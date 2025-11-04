Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Olympiakos ile PSV karşı karşıya geldi. Pire ekibi öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla PSV puanını 5'e yükseltirken, Olympiakos 2 puanda kaldı.
Ev sahibi ekip 17. dakikada G. Martins'in golüyle öne geçti. Portekizli futbolcu, Chiquinho'nun pasını ağlarla buluşturdu. PSV ise uzatma dakikalarında aradığı golü buldu. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ricardo Pepi, skoru 1-1'e getirerek Hollanda ekibine deplasmandan bir puan kazandırdı.