UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool bu akşam Real Madrid'i konuk edecek. Real Madrid'e transfer olduktan sonra Anfield'a ilk kez çıkacak Trent Alexander-Arnold'un Liverpool'daki bir duvar resmi tahrip edildi.
Liverpool'da Trent Alexander-Arnold'un duvar resmi tahrip edildi!
Yayın Tarihi: 04.11.2025 - 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 - 14:24