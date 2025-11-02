Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga’da 11. haftada Levante, sahasında Celta Vigo'yu ağırlıyor. Evinde sahaya çıkacak olan Levante, bu sezon istediği ritmi bir türlü yakalayamasa da yeniden yükselişin fitilini ateşlemek istiyor. 9 puanla 16. basamakta yer alan kırmızı-mavililer, taraftar desteğini en iyi şekilde kullanarak tehlike hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Celta Vigo ise sezona umutlu başlamasına rağmen istikrarsız sonuçlarla hedefinden uzaklaşmış durumda. Gök-mavililer için bu karşılaşma, tekrar ivme kazanabilmek adına kritik bir fırsat niteliğinde. Peki, Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVANTE-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Levante-Celta Vigo maçı 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.