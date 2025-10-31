Augsburg - Borussia Dortmund muhtemel 11'leri | Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BUNDESLIGA

Bundesliga'da zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ederken 9. haftanın ilk maçında Augsburg, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Geçen sezon rakibiyle oynadığı iki karşılaşmada galibiyet elde eden ev sahibi, bu sezon düşük performansına rağmen Borussia Dortmund karşısında sürpriz arayacak. WWK Arena'da oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?