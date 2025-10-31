Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm fragmanı izle!

ATV’nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölüm öncesi izleyiciler “Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu soruyor. Fragmanda, Selim ve Meyra’nın yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişin izlerinin gün yüzüne çıkması ve yeni sürprizler dikkat çekiyor. Dizinin heyecan ve dram dolu sahneleri, fragmanla birlikte izleyiciyi meraklandırıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 10:41

ATV'nin fenomen dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölüm fragmanıyla izleyicisinin karşısına çıktı. Fragmanda, Selim ve Meyra'nın geçmiş hesaplaşmaları, aşk ve ihanetin gölgesinde yaşadıkları mücadeleler öne çıkıyor. İzleyiciler, fragmanı izleyerek 7. bölümde neler olacağını önceden görebiliyor ve dizinin dramatik temposuna şimdiden dahil oluyor. Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm fragmanı izle aramasıyla ATV'nin resmi sitesinden veya kanalın sosyal medya hesaplarından fragmanı izlemek mümkün. Peki, Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!

AŞK VE GÖZYAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

ATV CANLI YAYIN