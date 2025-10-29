Bayern Münih, Almanya Kupası 2. tur maçında Köln'e konuk oldu. Münih, rakibini 4-1 mağlup etti.

Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı Köln-Bayern Münih mücadelesi ile devam etti. Köln Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi takımdan gelse de hızlı reaksiyon veren Vincent Kompany'nin öğrencileri karşılaşmayı 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Ev sahibi ekibin golünü 31. dakikada Ragnar Ache kaydetti. Bayern Münih'te ise Luis Diaz ve Harry Kane, attıkları goller ile devre arasına takımlarını 2-1 önde taşıdı.

64. dakikada tekrar fileleri havalandıran Kane, farkı 2'ye çıkardı. 72. dakikada Michael Olise'in golü ile skor belirlendi ve Bayern Münih, karşılaşmayı 4-1 kazandı.