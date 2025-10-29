Juventus-Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 9. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Juventus, sahasında Udinese’yi ağırlayacak. Uzun süredir galibiyet sevinci yaşayamayan ve Igor Tudor ile yollarını ayıran Torino ekibi, güçlü rakipleri karşısında kötü gidişatı sonlandırarak moral bulmak istiyor. Son haftalardaki puan kayıplarıyla 7. sıraya kadar gerileyen Juventus ise bu kez sahasında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın bu zorlu mücadelede forma giyip giymeyeceği ise taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?