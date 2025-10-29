Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında İzmir’de konuk ettiği Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yoluna B Ligi'nde devam eden Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nı telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde deplasmanda 4-0 kazandığı maçın rövanşında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kosova'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Millilerin galibiyetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı aracılığıyla telefonla Ay-yıldızlıları kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU BAŞARININ TEKRARINI SİZLERDEN BEKLİYORUM

Ay-yıldızlıların yakaladığı başarının devamını beklediğini ifade ede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın 4-0'ın rövanşında 3-0 bu maçı almalarını, ben ikinci yarıyı izledim. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarının tekrarını sizlerden bekliyorum. Maçları izlemeye yakından devam edeceğim. İzmir'de son dönemde yaptığımız en önemli statlardan bir tanesi Gürsel Bey adına yaptığımız stattır. Çok vasıflı, kaliteli bir stat olmuştur. Kızlarımız da hakkını verdiler, kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise "Bizi çok mutlu ettiniz. Biz de her maçımızda sizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.