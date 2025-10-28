Al Nassr’ın, Kral Kupası'ndan elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo çok sinirlendi

Al Nassr ve Al Ittihad Kral Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Al Ittihad, Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Maçın ardından ise Ronaldo çılgına döndü.