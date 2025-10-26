Santiago Bernabeu'da oynanan 162. El Clasico'da Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Ayrıca eflatun-beyazlılarda Mbappe 52. dakikada kazanılan penaltıda Wojciech Szczesny'yi geçemedi.
Barcelona'nın tek golü ise 38. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Pedri de 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 27'ye çıkaran Real Madrid, 22 puanda kalan Barcelona ile aradaki farkı 5 puana çıkardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🤤 Jude Bellingham'dan nefis pas 💨 Kylian Mbappe'den güzel bitiriş ⚪ Real Madrid, Barcelona karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/DiYdOdZrqe— S Sport (@ssporttr) October 26, 2025
Fermin Lopez, El Clasico'da durumu eşitledi! 🤝 pic.twitter.com/3IXJHyZY27— S Sport Plus (@ssportplustr) October 26, 2025
MUHTEŞEM MAÇ! 🔥
Bellingham asistinin yanına bir de gol ekledi! 🎯 pic.twitter.com/GqJ6gT5mc4
— S Sport Plus (@ssportplustr) October 26, 2025