Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı detayları | Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sakaryaspor ile Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. 11 puan ve -2 averajla düşme hattına yakın olan 15. sıradaki konuk ekip, Sakaryaspor karşısında sürpriz arayacak. Ev sahibi ise 14 puan ile 11. sırada bulunuyor. Son 2 maçı deplasmanda oynayan ve kazanan Sakaryaspor, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?