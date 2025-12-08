Xabi Alonso topun ağzında: Man.City'ye kaybetmemeli!
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. La Liga devi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında oynayacağı Manchester City maçında mağlubiyet alınması durumunda İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayırabilir. İşte gündemi sarsan o iddia...
Yayın Tarihi: 08.12.2025 - 16:57Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 - 16:58
ABONE OL
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, son haftalarda aldığı sonuçlar ile birlikte ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Son 5 maçta 9 puan kaybeden teknik direktör Xabi Alonso'nun öğrencileri, son olarak sahasında Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Yönetimde bardağı taşıran son damla olan bu yenilginin ardından İspanyol çalıştırıcı ile ilgili karar çıktı.
AYRILIK M. CITY MAÇINA BAĞLI
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği haberlere göre; Real Madrid'de Xabi Alonso ile yola devam edilip edilmeyeceği Manchester City'ye karşı alınan sonuca bağlı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Premier Lig devini ağırlayacak olan eflatun-beyazlılarda mağlubiyet alınması durumunda 44 yaşındaki çalıştırıcı ile vedalaşılacak.
İKİ ADAY LİSTENİN BAŞINDA
Bu durumun milli futbolcumuz Arda Güler'i doğrudan etkilemesi beklenirken Real Madrid'de alternatif olarak iki isim ön plana çıkıyor: Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp.
OYUNCULAR MEMNUN DEĞİL
Dış basına sızan haberlere göre Celta Vigo'ya karşı hezimete uğrayan Real Madrid'de maç sonunda soyunma odasında memnuniyetsizlik hakimdi. Yıldız isimlerin Xabi Alonso'nun yönetiminde mutlu olmadığı ve geldiğinden bu yana takım içindeki problemlerin çözüme ulaşmadığı, aksine arttığı aktarıldı.