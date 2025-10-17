İtalya'da düzenlenen Akdeniz Diyalogları Konferansı'nda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail konusunda tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar olmasına rağmen İsrail'in halen sportif alanının içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmiyorum" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı Napoli MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Hacıosmanoğlu, "Sahadan kürsüye: Kalkınma ve istikrarın itici gücü olarak spor" panelinde bir konuşma yaptı.

Türkiye ile İtalya arasında son dönemde siyasi, askeri ve futbol alanındaki işbirliklerinin arttığına dikkati çekerek, iki ülkenin beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenleyecek olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, asırlardan bu yana İtalyan halkıyla geniş bir dostlukları olduğunu belirterek, "Son zamanlarda hem siyasi hem askeri hem de futbolda İtalya ile önemli işbirliklerimiz var. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı da beraber düzenleyecek olmamız çok önemli. Bizim dünya üçüncülüğümüz var ama İtalya'nın 4 dünya şampiyonluğu var. O deneyimleriyle beraber 2032'yi organize etmek bizim için de daha kolay olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, 2005 ile 2020 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Finali, 2013 FIFA U17 Dünya Kupası, 2019'da UEFA Süper Kupa Finali'ni başarıyla düzenlediğini anlatan Hacıosmanoğlu, 2026'da UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne yine Türkiye'de ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu, bugün Türkiye'nin Avrupa'nın büyük ülkelerinde bile olmayan tesislere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda hem sporun içinden hem de futbolun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımızın olması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Son 15 senedir hemen hemen Türkiye'nin her ilinde modern statlara sahibiz. Sadece futbolla değil, amatör branşlarda da uluslararası organizasyonlar yapacak, yine her ilde salonlardan tutun, atletizm pistlerinden tutun, imrenilecek kadar tesisimiz var organizasyonlar yapmamız için. Cumhurbaşkanımızın bize bu konuda çok büyük destekleri var devlet olarak. 2032'de de yine Avrupa Şampiyonası'nı dünyaya örnek olacak bir şekilde İtalya ile onların da yıllara dayanan birikimiyle çok güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyorum."

Paneldeki konuşmasında, TFF'nin özellikle 11 kenti etkileyen Asrın Felaketi sonrasında bölgede başlattığı sosyal sorumluluk projelerine de değinen Hacıosmanoğlu, deprem bölgesinde hem çocukların hem de engelli vatandaşların spor yapmasına yönelik çok sayıda etkinliği devletle işbirliği içinde yaptıklarını belirtti.

Hacıosmanoğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ardından da FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da teşekkür ederek, "Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Spor Bakanlığımız hem Çalışma Bakanlığımız özellikle de Aile Bakanlığımızla beraber ortak programlarla, Türk futbolunun marka değerini arttırıp geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta sporun her alanında yetiştirmek için çalışıyoruz. Sporla beraber çocuklarımızı bu dünyaya başarılı bireyler olarak yetiştirmek, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN SPOR KAMUOYUNA "İSRAİL MEN EDİLMELİ" ÇAĞRISI

Hacıosmanoğlu, sömürülen ülkelerde yeraltı ve yerüstü kaynakların hiçbir zaman o ülkenin gençleri için kullanılamadığını dile getirerek, "Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili dünyaya ders verdiğini düşünüyorum ve o ülkelerin kendi kaynaklarını, kendi çocuklarının geleceği için kullanması, spor alanlarında, eğitim alanlarında kullanması için öne ayak oluyor. Biz de ülke olarak onlara birçok yardımda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Hacıosmanoğlu, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarında yer almasının spor kamuoyunda sıkça tartışıldığına dikkati çekerek, "Evet, bugün dünyanın hassas olduğu bir konu. Ben bu konuyla ilgili bütün yerel federasyonlara ve UEFA Başkanı'na geçen ay bir mektup yazdım." dedi.

Savaşların her türlüsüne karşı olduklarını belirten TFF Başkanı, "Özellikle sporun dünya genelinde barışa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama Rusya 4 gün gibi kısa sürede bütün faaliyetlerden men edilirken, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar olmasına rağmen, İsrail'in halen sportif alanının içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmiyorum. Buradan İtalya halkına da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onların göstermiş olduğu tepkiler oranında, idarecilerin de aynı oranda tavır koyması gerektiğine inanıyorum. Elbette ki çocuklarımız, gençlerimiz sağlık ortamlarda yaşaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıosmanoğlu, şimdi Orta Doğu'da bir barış umudu doğduğunu ifade ederek, Gazze'deki çocukların unutulmaması gerektiğini ve hep birlikte oraya el uzatıp, dünyanın burayı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı.