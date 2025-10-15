Her yıl 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünde son 25 aday açıklandı. Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler listede yer alan oyuncular arasına girdi.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya her yıl verilen Golden Boy Ödülü için son 25 aday açıklandı. Türkiye adına büyük bir gurur yaşatan listede, milli yıldızlarımız Kenan Yıldız (Juventus) ve Arda Güler (Real Madrid) yer aldı.

Bu yılki aday listesinde Avrupa futbolunun en parlak genç yetenekleri bulunuyor. Arda ve Kenan'ın yanı sıra, Real Madrid'in genç oyuncularından Franco Mastantuono ve Dean Huijsen, PSG'nin yıldız adayı Warren Zaïre-Emery, Arsenal'in gençleri Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri, Chelsea'nin yeni nesil yıldızları Jorrel Hato ve Estêvão, Tottenham'dan Lucas Bergvall ve Archie Gray gibi dikkat çekici isimler de finale kaldı.

Golden Boy 2025'in son 25 adayı: Pau Cubarsí (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (PSG), Arda Güler (Real Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting CP), Estêvão (Chelsea), Leny Yoro (Manchester United), Senny Mayulu (PSG), Nico O'Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Froholdt (Porto), Lucas Bergvall (Tottenham), Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

Ayrıca "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi:

• Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

• Francesco Pio Esposito (Inter FC)

• Rodrigo Mora (FC Porto)

• Giovanni Leoni (Liverpool FC)

• Aleksandar Stanković (Club Brugge)