Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansı ve gelişimi ile İtalyan basınında geniş yer tutmaya devam ediyor. Son olarak Çizme futbolunun efsane isimlerinden Pietro Paolo Virdis, Rai Radio 1'de verdiği röportajda yıldız futbolcu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Virdis, "Kenan Yıldız, mükemmel niteliklere sahip yetenekli bir oyuncu fakat Del Piero ve Platini ile karşılaştırılamaz. Ona elinden gelenin en iyisini yapması için biraz zaman verelim." dedi.

Öte yandan Vlahovic ile ilgili konuşan Virdis, Juventus'un mevcut kadrosunda favori oyuncusunun o olduğunu ve birkaç yıl önceki seviyesine dönmesini umduğunu dile getirdi.

