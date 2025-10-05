CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan maç öncesi flaş sözler! Tedesco'dan maç öncesi flaş sözler! 19:26
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Ederson... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Ederson... 19:01
Trabzonspor Ordu'da galip! Trabzonspor Ordu'da galip! 17:45
Samsunspor - F.Bahçe | CANLI Samsunspor - F.Bahçe | CANLI 17:34
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:29
Samsunspor - F.Bahçe maçı detayları! Samsunspor - F.Bahçe maçı detayları! 14:35
Daha Eski
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 13:57
F.Bahçe'de taraftarları korkutan haber! F.Bahçe'de taraftarları korkutan haber! 13:53
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 11:57
Olay yaratacak Icardi iddiası! Olay yaratacak Icardi iddiası! 11:55
F.Bahçe'nin yıldızı ocakta ayrılıyor! F.Bahçe'nin yıldızı ocakta ayrılıyor! 11:01
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 09:45
Sevilla Barcelona'yı farklı geçti!
Wolves ve Brighton yenişemedi!
Süper Loto onuçları belli oldu mu? 5 Ekim Pazar
Canlı altın ve döviz kuru takibi 5 Ekim 2025