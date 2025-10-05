İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fiorentina, evinde Roma'yı konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Fiorentina-Roma maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: de Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Gosens, Dodo, Fazzini, Caviglia, Mandragora, Kean, Gudmundsson

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Wesley, Angelino, Kone, Cristante, Soule, Pellegrini, Dovbyk