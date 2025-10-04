Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray – Beşiktaş derbisini yönetecek hakem futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in en kritik karşılaşmalarından biri olan derbinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak, derbiyi hangi isim yönetecek? İşte detaylar!

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem, şimdiden futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Süper Lig'in heyecanla beklenen en büyük rekabetlerinden biri olan derbi mücadelesi, hem şampiyonluk yarışında hem de ezeli rekabet açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama ile karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Taraftarlar ise "Galatasaray – Beşiktaş derbisini hangi hakem yönetecek, maçı kim yönetecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi ve detaylar…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in heyecan dolu derbisinde karşı karşıya geliyor. Mücadele, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak.

TRENDYOL SÜPER MAÇ TAKVİMİ

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)