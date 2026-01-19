Galatasaray'dan hücum transferinde sürpriz hamle! Fransız basını duyurdu
Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sol kanat mevkisine bir hamle yapmak isterken gündemine ise sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Yayın Tarihi: 19.01.2026 - 19:34
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken konuk ekibin golü ise 73. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte evinde 2 puan bırakan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı ve Fenerbahçe'nin kazanması sonucu zirve yarışındaki fark 1'e indi.