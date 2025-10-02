UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.
Lille'de Berke Özer maçın adamı oldu.
Lille için 3 puanı getiren gol Hakon Haraldsson'dan geldi.
BERKE ÖZER'DEN 3 PENALTI KURTARIŞI
Milli kalecimiz üst üste 3 penaltıya da geçit vermedi.
Roma adına ilk 2 penaltıdan Dovbyk diğerini ise Soule yararlanamadı.
İŞTE O ANLAR
🇹🇷 ONUN ADI ❝BERKE ÖZER!❞ İNANILMAZ!!! 🧤🤯 TAM ÜÇ KEZ PENALTI KURTARDI! 😵 ⛔️ 82. dakikada penaltıyı kurtardı. ⛔️ Penaltı tekrarlandı, yine kurtardı. Ancak ayağı çizgide olmadığı için bir kez daha tekrarlanmasına karar verildi. ⛔️ Tekrar edilen penaltıyı da kurtardı. pic.twitter.com/99T34EMfEa— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025