Aston Villa-Fulham maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 6. hafta maçında Aston Villa sahasında Fulham'ı konuk edecek. Sezonu galibiyetle sürdürmeyi amaçlayan iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek için “Aston Villa-Fulham maçı canlı izle” aramalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Aston Villa-Fulham maçı 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Sancho, Rogers, Guessand, Watkins

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Muniz