İngiltere alt lig ekiplerinden Chichester City'nin genç futbolcusu Billy Vigar, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Henüz 21 yaşında olan genç oyuncunun ölümü, futbol camiasını derin yasa boğdu.

MAÇTA YAŞANAN KORKUNÇ AN

Chichester City ile Wingate & Finchley arasında oynanan karşılaşmada Vigar, ilk yarıda topu oyunda tutmaya çalışırken saha kenarındaki beton duvara çarptı. Başına aldığı ağır darbe sonrası yerde kalan genç futbolcuya sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Beyin travması geçiren Vigar, acilen yapay komaya alındı. Salı günü ameliyata girse de aldığı darbenin etkileri çok ağırdı. Tüm çabalara rağmen genç oyuncu, 25 Eylül sabahı hayata gözlerini yumdu.

AİLEDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Acılı aile, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Onu, en sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemiz için tarifsiz bir acı."

ARSENAL ALTYAPISINDAN PROFESYONELLİĞE

Futbol kariyerine 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Vigar, U18 ve Premier Lig 2 takımlarında düzenli forma giydi. 2022'de Arsenal ile profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer olmuştu.