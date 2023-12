EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oluyor. Tarihinde ilk kez elemeleri liderlikle tamamlayan Ay Yıldızlılar, kura çekimine ikinci torbadan katılıyor. Kura çekilişi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen resmi kura töreni, 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00'da başladı.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Takımımız'ın 2. torbada yer alacağı kura çekilişi, saat 20.00'de başladı. TRT ekranlarından canlı olarak ekrana geliyor.

Avrupa'nın en genç milli takımlarının başında gelen A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dünyada en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da ev sahibi gibi oynayacak. Almanya başta olmak üzere Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerden de Milli Takımımızın maçlarına yoğun bir ilgi bekleniyor.

Kasım ayında özel maçta Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Euro 2024'ün provası niteliğindeki hazırlık maçında ev sahibi Almanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı 1951'den bu yana rakibi deplasmanda ilk kez mağlup etme başarısını göstermişti. 3-2 kazandığımız maçta tribünlerin büyük çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından doldurulmuştu.

EURO 2024 kura çekimini canlı olarak izlemek için tıklayın...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak büyük bir turnuvanın finallerine katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz kura çekimine 2. torbadan girecek.

24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

ŞAMPİYONA NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.