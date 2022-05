İngiltere Premier Lig'in 33'üncü hafta erteleme maçında Aston Villa, Liverpool'u konuk etti.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında ev sahibi ekip Douglas Luiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 6'ncı dakikada Joel Matip'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Liverpool, 65'inci dakikada Sadio Mane'nin attığı gol ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Liverpool, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Liverpool maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanını eşitledi.

Liverpool, Premier Lig'in 37'nci haftasında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.