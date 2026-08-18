UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve sarı lacivertliler turu Fransa'ya bıraktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin golünü 47. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Konuk ekibin golü ise 40. dakikada Lois Openda'dan geldi.



Lyon ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.



LUKAKU FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ!



Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Lukaku, 82'nci dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu.

ASENSIO YEDEK KALDI



Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Olimpik Lyon karşısında yedekler arasında yer aldı. Asensio, 73'üncü dakikada Talisca yerine oyuna girdi.



EDERSON BU SEZON İLK KEZ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı.



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiriler alan tecrübeli kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra sarı-lacivertli takıma katılmıştı.



Takıma katıldıktan sonra viral enfeksiyon geçiren Ederson, hiçbir resmi müsabakada yer almamıştı.



Ederson, bu sezon ilk resmi maçına Olimpik Lyon karşısında çıktı.

VEDAT MURİÇ İLK KEZ 11



Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.



Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.



Sakatlığının geçmesinin ardından Sturm Graz ve Gençlerbirliği müsabakalarında sonrada oyuna dahil olan Muric, ilk kez Olimpik Lyon karşısında 11'de görevlendirildi.



2 EKSİK



Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü müsabakada yer almadı.



Öte yandan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde'de takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.



YARDIMCI HAKEMDE DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan müsabakanın yardımcı hakemi değişti.



UEFA'dan yapılan ilk açıklamada, Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği müsabakada yardımcıların Eduard Beitinger ve Eric Müller olacağı belirtilmişti.



UEFA, yardımcı hakemlerden Eric Müller'in yerine Christian Gittelmann'ı maça atadı.



TRİBÜNLER KAPALI GİŞE



Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpik Lyon mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan saatler öncesinde stat ve etrafında toplanan taraftarlar, besteler ve marşlarla coşku yaşadı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, mMsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tribünlerde görsel şölende oluşturdu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Olimpik Lyon maçı için stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin uygulandığı görüldü.



Taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat içerisine alındı. Stat kapıları saat 20.00'den itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.



KÜÇÜK TARAFTAR GÖKTUĞ STATTA AĞIRLANDI



Gençlerbirliği maçında tribünde forması zorla çıkartılan küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı, statta ağırlandı.



Göktuğ, yönetimin davetlisi olarak maçı statta izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.

Olimpik Lyon, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

47. dakikada Kante'nin pasında sol tarafta topu alan Kerem, içeriye doğru katedip pasını sağ taraftaki Greenwood'a aktardı. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında rakibinden sıyrılıp topu soluna çekerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



52. dakikada Openda'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Abner topu ıskaladı. Sonrasında topla bulunan Tolisso'nun penaltı noktasından şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağın sahibi oldu.



58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



63. dakikada sol taraftan Brown'ın ortasına yükselen Muriqi'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Greif'de kaldı.



80. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.



88. dakikada Tolisso'nun ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı göğsüyle çeldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Lyon, Openda'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/EmXW5jOHac — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026