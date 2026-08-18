CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Kadıköy’de görsel şölen

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin Olympique Lyon’u ağırladığı mücadelede taraftarlar, dev bir koreografiye imza attı.

Giriş Tarihi:
Kadıköy’de görsel şölen

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u ağırladığı mücadelede taraftarlar, dev bir koreografiye imza attı. Açılan koreografilerde "Kaderiniz yazılmış seninle Fenerbahçe", "This is Kadıköy no way out" (Burası Kadıköy buradan çıkış yok) ve "Our great reign coming son again" (Muhteşem hükümranlığımız yakında devam edecek) ifadeleri yer aldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Kadıköy’de görsel şölen - 1

Kadıköy’de görsel şölen - 2

Kadıköy’de görsel şölen - 3

#Fenerbahçe #Olympique Lyon
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu!
Sonraki Haber
Göktuğ Alımcı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle buluştu!