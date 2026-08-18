Kadıköy’de görsel şölen

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin Olympique Lyon’u ağırladığı mücadelede taraftarlar, dev bir koreografiye imza attı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u ağırladığı mücadelede taraftarlar, dev bir koreografiye imza attı. Açılan koreografilerde "Kaderiniz yazılmış seninle Fenerbahçe", "This is Kadıköy no way out" (Burası Kadıköy buradan çıkış yok) ve "Our great reign coming son again" (Muhteşem hükümranlığımız yakında devam edecek) ifadeleri yer aldı.

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