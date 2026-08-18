Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olympique Lyon’u ağırlayacak. Sarı lacivertli taraftarlar mücadele öncesi karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak olan kaleci Ederson'a destekte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de taraftarlar, geçen sezon yaptığı hatalarla tepki çeken ve bu sezon ilk kez 11'de yer alan Ederson'a tezahüratlarla destekte bulundu.

Brezilyalı kaleci de alkışla taraftarlara karşılık verdi.