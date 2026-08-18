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Mason Greenwood'un golüyle Fenerbahçe Lyon karşısında skoru eşitledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında Mason Greenwood'un harika golüyle skoru 1-1'de eşitledi. İşte o gol... (FB spor haberi)

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Mason Greenwood'un golüyle Fenerbahçe Lyon karşısında skoru eşitledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, 2. yarının başında Mason Greenwood'un harika golüyle skoru 1-1'de eşitledi.

İŞTE GREENWOOD'UN NEFİS GOLÜ

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