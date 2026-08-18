Mason Greenwood'un golüyle Fenerbahçe Lyon karşısında skoru eşitledi!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında Mason Greenwood'un harika golüyle skoru 1-1'de eşitledi. İşte o gol... (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, 2. yarının başında Mason Greenwood'un harika golüyle skoru 1-1'de eşitledi.
İŞTE GREENWOOD'UN NEFİS GOLÜ
⚽ GOOLLL! Mason Greenwood'tan harika gol! Örümcek ağlarını aldı! Temsilcimiz ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/LUHGrF5MS7— TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026