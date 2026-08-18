Göktuğ Alımcı, Fenerbahçe - Lyon maçına geldi! Polis memuru, minik taraftarı karşılaşma öncesi sahada gezdirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Gençlerbirliği mücadelesinde, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepki gören minik Göktuğ Alımcı'yı kulübün daveti üzerine geldiği Lyon maçı öncesi polis memuru sahada gezdirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olympique Lyon Chobani Stadı'nda karşılaşacak.
Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılaşan Göktuğ Alımcı'yı kulübün daveti üzerine geldiği Lyon maçı öncesi polis memuru sahada gezdirdi.