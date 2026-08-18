Vedat Muriqi: Fransa'da kazanarak Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile berabere kalarak turu Fransa'ya bıraktı. Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Vedat Muriç mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

"Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. Futbolun içinde bunlar var.

İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladı. Kontrol bize geçti. Ara ara, maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk.

1-1 açıkçası, mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı.

Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah, özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz.



Yeni transferim, başlanabilecek en kötü şekilde başladım. Daha ikinci idmanda alt adalemi yırttım. Zamanından çok daha erken döndüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün staff seferber oldu. Onların sayesinde 80 dakika oynadım. Gol atmam lazım, bunu da biliyorum. Ben burada daha önce oynadım. Beni bilen bilir, amacım gol atmak değil takıma faydalı olmaktır. Benim için kafi takıma yardımcı olduysam, gol olursa iki kat daha mutlu olurum. Goller gelecek. Çok çok iyi bir takımız. Dünya starı Lukaku geldi. Ondan öğreneceğim çok şey olacaktır. Birbirimizi tamamlayacağız. O da çok iyi niyetli bir insan. Fenerbahçe, her bölgede kaliteli bir takım. 40-50 küsür maç oynayacağız, Vedat oynayacak, Lukaku oynayacak. Bunların önemi yok. Ana hedefe kilitlendik. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, ligde şampiyon olmak istiyoruz."