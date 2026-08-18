UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maça iyi başladık. Oyuncularım taktik disipline bağlı mücadele etti. Güzel pozisyonlara girdik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek oynadık. Kazanabilirdik. İyi oyunla mücadele ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Avantajlı skor elde edemesek de Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için önümüzde sadece tek maç var. Kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

'BÜTÜN OYUNCULARIMIZ ÇOK DEĞERLİ'

Asensio'nun maça yedek başladığı ve taraftarların tezahüratlarının ardından oyuna girmesinin hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Asensio da bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Biz sadece rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'ya şans vermek istiyorduk ve bu şekilde gerçekleşti" sözlerini sarf etti.

'PLANLAMALARIMIZ DOĞRULTUSUNDA OYNADIK'

Planlamaları doğrultusunda bir oyun sergilediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz 2.5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Zaman zaman ikinci bölgede beklemeyi bilmeniz gerekir. Her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Biz bunları planlamıştık ve planlamalarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık" dedi.

'BU KONUYLA İLGİLİ BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ ÇALIŞIYORLAR'

Konyaspor maçının ertelenme durumunun olup olmadığı sorulmasının üzerine Kartal, "Bu konuyla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz" sözlerini kullandı.

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Karşınızdaki takım da iyi bir takım. Gol yemeseydik çok daha iyi olurdu ama yedik. Çok güzel bir reaksiyon verdik. Maçın sonuna doğru da Nene'nin pozisyonu gol olabilirdi."

'SAKATLIK RİSKİ ARTABİLİR'

Haftada 2 maç oynandığı dönemlerde sakatlık riskinin artabileceğini söyleyen Kartal, "2 maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Bu fazlalaşırsa sahip olamayabiliriz. Stoperde Ake ve Milan 3'üncü günde ikinci maçı oynuyorlar. Sakatlık riski artabilir. Bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Ön alan baskısı benim yaptığım bir şey. Rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Ön alan baskısı yapacağım diye arkada boşluklar bırakırsanız öndeki 3 oyuncu atlet oyuncular. Planımız arkada onlara çok fazla alan bırakmamaktı. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz."