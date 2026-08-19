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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Anthony Musaba...

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Norwich City, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Anthony Musaba'yı satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katacak. İngiliz ekibi, Hollandalı futbolcunun 1.4 milyon euroluk yıllık maaşının tamamını karşılayacak.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Anthony Musaba...

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in Coventry City'e resmen transfer oluşunun ardından dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi daha yaşandı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Norwich City, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Anthony Musaba'yı satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Hollandalı futbolcunun 1.4 milyon euroluk yıllık maaşının tamamını karşılayacağını sarı-lacivertlilere bildirdi.

F.Bahçe'de bir ayrılık gelişmesi daha! Anthony Musaba...

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