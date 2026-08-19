Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Anthony Musaba...

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Norwich City, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Anthony Musaba'yı satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katacak. İngiliz ekibi, Hollandalı futbolcunun 1.4 milyon euroluk yıllık maaşının tamamını karşılayacak.