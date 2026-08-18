UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz."

"Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."