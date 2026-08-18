Mason Greenwood: Performansım hakkında mutluyum!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin yıldızı Mason Greenwood açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile berabere kalarak turu Fransa'ya bıraktı. Sarı-lacivertli ekibin golünü kaydeden Mason Greenwood karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER



"Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz. Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum."