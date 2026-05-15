Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın önceliği Jorge Jesus!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçmek isterken kolları sıvadı. Yıldırım'ın teknik direktörlük konusunda Kanarya'da daha önce görev alan Jorge Jesus'u gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna kimin oturacağı 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulun ardından belli olacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kongre öncesinde takımın başına getirmek istediği teknik direktörü büyük ölçüde belirledi.
Fotomaç'ın haberine göre Aykut Kocaman ismine gelen tepkiler sonrasında tecrübeli spor adamını yönetime almaya karar veren Yıldırım, teknik direktörlüğe ise 2022-23'te Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'u getirmek istiyor.
F.BAHÇE'NİN BAŞINDA 53 MAÇA ÇIKTI
Listenin ilk sırasında Portekizli teknik adamı yazan Aziz Yıldırım, önümüzdeki hafta içinde resmi görüşmelere başlayacak.
Suudi ekibi Al-Nassr'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 71 yaşındaki teknik adam, teklifler aldığını yaptığı açıklamayla doğrulamıştı.
Sarı-lacivertlilerin başında 53 maça çıkan Jorge Jesus, 2.23 puan ortalaması yakalasa da o dönem Galatasaray'ın ardından ikinci olmuştu.
Jesus'un da G.Saray'ın hegemonyasını bitirmek isteyeceği belirtildi.