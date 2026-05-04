Fenerbahçe'den forvet operasyonu! 3 başkan adayı da o yıldızı istiyor
Yeni sezonda golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde 3 başkan adayının da listesinde aynı santrforun olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Devre arasında Jhon Duran, Youssef En- Nesyri ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kadrosuna katmış ve sonrasında gol yollarında büyük sıkıntı yaşamıştı.
Tüm camia kaçan şampiyonluğun santrfor eksikliğinden kaynaklı olduğu konusunda hem fikir.
Fotomaç'ın haberine göre, 7 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde üç aday var.
Bu üç adayın da önceliği kaliteli bir golcüyü kadroya katmak.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden üç ismin de listesinde Juventus'un yıldızı Jonathan David olduğu ortaya çıktı
İRTİBATA GEÇTİLER
Fenerbahçe'nin üç başkan adayı da Kanadalı golcünün menajeriyle irtibata geçip şartları sordu. Juventus, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun değil ve iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe başkan adayları da David'i transfer etmek istiyor.
Bir aksilik yaşanmaması halinde önümüzdeki sezon Jonathan David'in sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözle bakılıyor.
MİLLİ TAKIMDA 75 MAÇ
David, Kanada Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri...
Şu ana kadar 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 39 kez ağları sarstı.