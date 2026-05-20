Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe ArsaVev'in futbolcuları Zeynep Kerimoğlu ve İpek Kaya, kupa seremonisine Filistin bayrağıyla çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev takımı dün Ünyespor'u 8-0 yendiği maçın ardından kupasını kaldırdı. Chobani Stadı'nda oynanan maçta farklı galibiyeti getiren goller Buse Şeker (2), Maria Alves, İpek Kaya, Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz, Cansu Gürel'den geldi. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşanırken kupa coşkusu taraftarla paylaşıldı. Kızlar sahneye seçtikleri şarkılar eşliğinde çıktı. Başkanlığı bırakmak için gün sayan Sadettin Saran da 2021-22 sezonundan itibaren mücadele ettiği ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan kadın takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe ArsaVev'in futbolcuları Zeynep Kerimoğlu ve İpek Kaya, kupa seremonisine Filistin bayrağıyla çıktı

İŞTE O ANLAR