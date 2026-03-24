Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dünyaca ünlü forvet Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. BARCELONA'DAN AYRILACAK Barcelona'dan ayrılacak olan 37 yaşındaki yıldızın, sarı-lacivertli yönetimin en büyük transfer hayali olduğu belirtiliyor. YÖNETİM İKNA EDECEK Yönetim, Lewandowski'yi hem ligde hem Avrupa'da başarı hedefiyle ikna etmeye çalışacak. PERFORMANS Polonyalı golcü, bu sezon İspanyol ekibinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 16 golle dikkat çekti. 1+1 YILLIK SÖZLEŞME Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, 1.85 boyundaki süper santrfora 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. ABD'NİN DE İLGİSİ VAR ABD kulüplerinin de Lewandowski ile ilgilendiği aktarılırken, sarı-lacivertli yönetim, iddialı bir projeyle tecrübeli forveti ikna etmeyi hedefliyor.