Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı! Avrupa kulüpleri peşinde
Fenerbahçe'de gelecek sezon adına flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.03.2026 - 13:12
A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından İsmail Yüksek hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
2023/24 ve 2024/25 sezonlarında lig ve Avrupa'da toplamda 77 maçta forma giyen İsmail Yüksek, bu karşılaşmaların 59'una ilk 11'de başladı.
Geçen sezon 30 maçta görev alan milli yıldız, bu mücadelelerin 20'sine ilk 11'de başlayarak dikkat çekti.