Fenerbahçe, bir yandan lider Galatasaray'la şampiyonluk için mücadele ederken diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Santrfor ve stoper bölgesi için gündeme gelen isimleri değerlendiren sarı-lacivertliler, orta saha hamlesi için de düğmeye bastı.
Edson Alvarez'in bonservisini almayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Brezilyalı Fred'le de yollarını ayıracak.
Bu iki futbolcunun yerine düşünülen isim ise; sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Leon Goretzka...
TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ
Fotomaç'ın haberine göre Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04'te birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyla yeniden bir araya gelmek istiyor.
Yönetim de İtalyan çalıştırıcının bu talebi sonrasında Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF'la temasa geçti.
Şirket Goretzka'nın, 2029'a kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro da imza parası talep ettiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.
Fenerbahçe Yönetimi de cevap olarak "Goretzka'nın tüm taleplerini karşılamaya hazırız" dedi. Görüşmelere resmi olarak başlayacak.
TALİPLERİ ÇOK FAZLA
Goretzka'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra; Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Olympique Marsilya, Bayer Leverkusen ve Galatasaray da takip ediyor.
37 MAÇTA OYNADI
Leon Goretzka, bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, DFB Pokal ve DFL Supercup'ta toplamda 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 775 dakika sahada kalan Alman yıldız, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.