Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması: Başar Önal
Fenerbahçe yeni sezon için sürpriz bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'nde forma terleten milli yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları...
Yayın Tarihi: 24.03.2026 - 06:42
Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre Sarı Kanarya, NEC Nijmegen'de forma giyen Türk yıldız Başar Önal'ı radarına aldı.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip ettiği ifade edildi.
Torunoğulları, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunu büyük bir dikkatle izledi.