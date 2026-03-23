Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ""Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenmiyor.
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
Galatasaray, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2026 - 13:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 - 13:35
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ""Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.