Lucas Torreira'dan olay itiraf! Oynamak istediği takımı açıkladı
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay basınına konuştu. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan yıldız isim, gelecekte oynamak istediği takımı açıkladı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.
Birçok önemli itirafta bulunan Torreira, "Fernando Muslera'ya her zaman minnettar olacağım çünkü ondan gelen bir telefon hayatımı neredeyse tamamen değiştirdi. Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum." dedi.
Sarı kırmızılı ekiple önemli başarılar elden eden yıldız isim, "Galatasaray formasını giymek gerçekten de en harika şey. Bunu övünmek için söylemiyorum çünkü böyle şeyleri yapmayı sevmem, ama bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi gösterip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum."
"Bu takım için yaşıyorum ve nefes alıyorum. En çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.
Torreira, Fernando Muslera ile ilgili olarak "Bana, tüm bu yolculuğun bir parçası olduğu için inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim çünkü harika bir kaleci olmasının ötesinde, bana bir baba gibiydi. Bunca yıldır bana akıl hocalığı yaptı ve Galatasaray'ın her köşesini gösterdi, bu yüzden onunla bu zamanı paylaştığım için minnettarım." dedi.
FLAŞ MİLLİ TAKIM SÖZLERİ!
30 yaşındaki futbolcu, Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın İngiltere ve Cezayir'e karşı oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı ön kadroya alınmamasının ardından duygularını gizlemiyor ve durumu nasıl ele aldığını şöyle anlatıyor: Bazen gerçekçi oluyorum ve 2026 Dünya Kupası'nın çok yakında olduğunu biliyorum, ancak heyecanlandığım günler de oluyor, gerçeklerle yüzleştiğim günler de. Eğer 35 kişilik ön listede bile yoksam, bunun nedeni ya teknik direktörün beğenisini kazanmamış olmam ya da benden daha iyi oyuncular olduğunu düşünmesidir ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum.
"Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem, çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir. Kendi yoluma odaklanmaya, takımıma yardımcı olmaya devam etmeliyim ve aklımı kaybetmek istemiyorum çünkü yaşadığım anın, Galatasaray'ın, takım arkadaşlarımın ve oynadığım her müsabakanın tadını çıkarmam gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 takım arasında yer almak küçümsenecek bir başarı değil."
NACIONAL'DE OYNAMA İSTEĞİ
Kendisini duygusal bir insan olarak tanımlayan Galatasaraylı yıldız, gelecekte Nacional'de oynamanın hayallerini de kuruyor.
Torreira konuyla ilgili olarak, "Çok küçükken, bazı kardeşlerim ve komşularımdan biri Nacional taraftarıydı. Komşum, gençlik futbolumda benim için çok önemli bir kişiydi ve beni her zaman antrenmanlara götürürdü. Nacional'e olan sevgim ondan, ayrıca şu anda benimle birlikte Türkiye'de olan ve kulübe deli gibi bağlı olan ağabeyimden ve en iyi arkadaşlarımdan birinden kaynaklanıyor. Umarım bir gün Uruguay'a dönersem, Birinci Lig'de oynama şansım olur çünkü çok genç yaşlardan beri bunu başaramadım ve bu gelecekte hala başarmak istediğim bir şey." dedi.
Torreira ayrıca kendisine birkaç yıl sonra Copa Libertadores'te Gran Parque Central'da oynamayı hayal edip etmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: Evet, çok isterim çünkü burada Avrupa'da her şeyi deneyimledim, tüm müsabakalarda oynadım ve burada çok mutluyum, ancak bir gün Güney Amerika'da oynamak istiyorum, ama ne zaman olacağını bilmiyorum çünkü futbolda her şey çok değişken olduğu için geleceğe dair bir şey planlamak çok zor.
EN BÜYÜK ACISI ANNESİNİN KAYBI
Torreira son olarak hayatını kaybeden annesiyle ilgili olarak "En büyük acım, onun tribünde beni desteklememesi, bu çok zor. Onu çok özlediğimi biliyorum ve Galatasaray'da olmak, kaptan olmak gibi yaşadığım birçok şeyi kaçırdı. Ama çok uzak olmayan bir yerden bana yol gösteriyor ve zor zamanlarda bana güç veriyor." şeklinde konuştu.