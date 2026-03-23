"Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem, çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir. Kendi yoluma odaklanmaya, takımıma yardımcı olmaya devam etmeliyim ve aklımı kaybetmek istemiyorum çünkü yaşadığım anın, Galatasaray'ın, takım arkadaşlarımın ve oynadığım her müsabakanın tadını çıkarmam gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 takım arasında yer almak küçümsenecek bir başarı değil."

Torreira konuyla ilgili olarak, "Çok küçükken, bazı kardeşlerim ve komşularımdan biri Nacional taraftarıydı. Komşum, gençlik futbolumda benim için çok önemli bir kişiydi ve beni her zaman antrenmanlara götürürdü. Nacional'e olan sevgim ondan, ayrıca şu anda benimle birlikte Türkiye'de olan ve kulübe deli gibi bağlı olan ağabeyimden ve en iyi arkadaşlarımdan birinden kaynaklanıyor. Umarım bir gün Uruguay'a dönersem, Birinci Lig'de oynama şansım olur çünkü çok genç yaşlardan beri bunu başaramadım ve bu gelecekte hala başarmak istediğim bir şey." dedi.