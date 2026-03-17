Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin 3 gol attığı maçta Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 41, 68 ve 79. dakikada Dorgeles Nene, 59. dakikada N'Golo Kante kaydederken Gaziantep FK'nin tek golü 52. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim'den geldi.

KANTE'DEN İLK GOL

Fenerbahçe formasıyla Gaziantep FK karşısında 10. maçına çıkan N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta 2. galibiyetini almış oldu ve puanını 60'a çıkarttı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla birlikte ligin zirvesinde bulunan Galatasaray ile puan farkını 4'e indirmiş oldu.

Gaziantep FK'nin ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Güneydoğu Anadolu ekibi, 33 puanla 9. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

47. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio'nun topa elle müdahalesinin ardından Oosterwolde, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.



52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



56. dakikada ceza yayı gerisinden Mert Müldür'ün yaptığı ortada altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Asensio'nun vuruşunda kaleci Burak Bozan topu kornere çeldi.



59. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Asensio, topu Kante'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kale önünde Abena'nın kafayla müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



68. dakikada Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1



79. dakikada Asensio'nun savunma arasından attığı pasta buluşan Nene, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Burak Bozan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1



82. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.