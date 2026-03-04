Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon statüsü değiştirilen Türkiye Kupası'nda şu ana kadar üç maça çıkan sarı-lacivertliler, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. 6 puanla grubunda üçüncü basamakta bulunan Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bugün sahadan galibiyetle ayrılamazsa Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenme ihtimali bulunuyor.

TEDESCO ZAFER İSTEDİ

Ancak sarı-lacivertliler, bugün kazanırsa çeyrek finale adını yazdıracak. Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak. Tedesco, bu ihtimallerin yaşanmasını istemiyor ve öğrencilerinden bugün Antep deplasmanında zafer istedi. Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, ligde de liderin 4 puan gerisine düştü. Kanarya kupadan elenmek istemiyor.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2023'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney doğu temsilcisi 1 golle karşılık verdi.

GAZİANTEP 3. TURDAN BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bir sonraki turda Yalova FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçen kırmızı-siyahlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Çaykur Rizespor'a 5-2'lik skorla yenilen Gaziantep ekibi, Kocaelispor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü ise 5-1 yendi.

SON 10 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu. 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: BURAK, SORESCU, TAYYİP TALHA, MUJAKİC, RODRİGUES, CAMARA, MELİH, LUNGOYİ, MAXİM, YUSUF, BAYO

FENERBAHÇE: EDERSON, MERT, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, LEVENT, İSMAİL, GUENDOUZİ, NENE, ASENSIO, MUSABA, KEREM