Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...

Avrupa Ligi son 16 play-off maçında Nottingham Forest ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar sakatlık yaşamıştı. A Spor yorumcusu Erdem Akbaş, oyuncunun son durumunu ve sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. İşte o sözler...

20 Şubat 2026 | 13:53
