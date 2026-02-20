Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı...
Avrupa Ligi son 16 play-off maçında Nottingham Forest ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar sakatlık yaşamıştı. A Spor yorumcusu Erdem Akbaş, oyuncunun son durumunu ve sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı... 20 Şubat 2026 | 12:00
20:43
Domenico Tedesco'dan Edson Alvarez açıklaması! "Maalesef..." 18 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Sadettin Saran: Trabzon'da çok iyi ağırlandık! 14 Şubat 2026 | 12:00
03:07
F.Bahçe Başkanı Saran sarı-lacivertli kafileyi stadyuma böyle uğurladı 14 Şubat 2026 | 12:00
01:49
Eda Erdem: Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe! 13 Şubat 2026 | 12:00
01:34
Fenerbahçe'de Eda Erdem için imza töreni yapıldı! 13 Şubat 2026 | 12:00
07:56
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan derbi öncesi Fenerbahçe yorumu 12 Şubat 2026 | 12:00
02:02
Fenerbahçe'de Levent Mercan takıma döndü! 12 Şubat 2026 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Galatasaray'dan transfer açıklaması! "Kiralık opsiyonlu oyuncular..."Galatasaray 20 Şubat 2026 | 11:33
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bir hayalim vardı...Galatasaray 20 Şubat 2026 | 11:42
- Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladıMilli Takım 20 Şubat 2026 | 12:05