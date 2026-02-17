Haberler Fenerbahçe Haberleri Aston Villa transferi bitiremediği için pişman! Marco Asensio...

Aston Villa transferi bitiremediği için pişman! Marco Asensio... Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla adın söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol futbolcu ve eski hocası Unai Emery ile ilgili ortaya çıkan gelişme ise gündem oldu. İşte detaylar...







Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor.

İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı.