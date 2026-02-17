Aston Villa transferi bitiremediği için pişman! Marco Asensio...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla adın söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol futbolcu ve eski hocası Unai Emery ile ilgili ortaya çıkan gelişme ise gündem oldu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor.
İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı.
Takvim'in haberine göre; bonservisini almayan İngiliz ekibinde Teknik Direktör Unai Emery'nin, bu karardan dolayı büyük pişmanlık duyduğu öne sürüldü. İspanyol teknik adam, yönetime "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" dedi.
İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA!
Bu sözler İngiliz basınında gündeme geldi... İspanyol yıldız, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.
Asensio ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, 12 gol gol atıp 9 asist yaptı.