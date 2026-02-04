Fenerbahçe'de ibre Darwin Nunez'e döndü! Benzema transferi...
Benzema'nın Al-Hilal'e transferinin ardından takımdaki rolü oldukça azalan Darwin Nunez, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertliler transferi bir an önce noktalamak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları iyice hız kazandı. Kante-Nesyri takasının gerçekleşmemesi camiada sıkıntı yaratırken, yönetim, iyi bir golcü almak için düğmeye bastı.
Hedefteki santrfor; Karim Benzema transferi sonrasında Al- Hilal'de üçüncü forvet konumuna düşen Darwin Nunez...
Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Simone İnzaghi tarafından transferine onay verilmeyen Uruguaylı golcüye, Benzema transferi sonrasında onay çıktı. Nunez de bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA Sezon başında Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle giden Darwin Nunez için yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe transfer komitesi; Uruguaylı santrforun transferini bugün noktalamayı hedefliyor.
Nunez'in kadroya katılmak istemesinin ana nedeni; Jhon Duran'ın ayrılığı ve Youssef En-Nesyri'nin performansının yetersiz oluşu...
LUGANO DEVREYE GİRDİ Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano, Darwin Nunez transferinde devreye girdi.
Uruguaylı eski spor adamı, sarı-lacivertli kulübü detaylıca vatandaşına anlattı.
184 MİLYON EURO ÖDENDİ Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da Almeria'ya 12 milyon euroya gitti. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon euroya aldı.
2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon euro ödeyerek oyuncuyu kadroya kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.